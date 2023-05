Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Neustadt ist am Mittwochabend ein 53-Jähriger gestorben, nachdem ihn die Polizei mit einem Taser überwältigt hatte. Also muss nun geklärt werden, ob er durch die – eigentlich als relativ harmlos gepriesene – Stromstoß-Waffe ums Leben kam. Es gibt einen Umstand, der an eine andere Todesursache denken lässt.

Erst seit wenigen Jahren sind rheinland-pfälzische Streifenpolizisten mit Tasern ausgerüstet. Deren Elektroschock-Pfeile werden aus ein paar Metern Entfernung abgefeuert. Sie sollen Randalierer für ein paar Sekunden lähmen und so stoppen, doch ohne den Getroffenen schwer zu verletzen oder gar zu töten. Nun allerdings ist in der Pfalz schon zum zweiten Mal jemand gestorben, nachdem Beamte mit der Stromstoßpistole auf ihn gefeuert hatten.