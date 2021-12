Im Streit um Hunderte Steuerbescheide für in Deutschland lebende US-Militärs will jetzt JoAnne Bass, Chief Master Sergeant der US-Luftwaffe, intervenieren. Das erklärte die Beauftragte für die 600.000 Mitglieder der Air Force in einem Mediengespräch in Ramstein, an dem auch die RHEINPFALZ teilnahm.

Sie führe hierzu Gespräche mit den amerikanischen Europakommandos EUCOM und USAFE, sagte Bass am 1. Dezember in Ramstein. In ihrer Funktion berichtet sie im Pentagon direkt an den Stabschef und den Staatssekretär der Luftwaffe. Bass weiter: Noch fehle ein abschließender Überblick, wie viele aktive US-Luftwaffenmitglieder und deren Familien betroffen seien. Bass zur RHEINPFALZ: „Diese Zahlen brauchen wir, um unsere Gespräche auch mit dem Außenamt entsprechend führen zu können.“ Sie wolle dazu beitragen, versprach Bass, dass „US-Außenamt und die Bundesregierung zu einer Klärung gelangen“.

Eine RHEINPFALZ-Anfrage an die US-Diplomatie in Deutschland ergab diese Antwort: „Die US-Regierung setzt ihre aktiven Kontakte zur deutschen Regierung in dieser Sache fort.“ Über konkrete Zahlen könne man aktuell nicht reden.

