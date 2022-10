BASF: Kosteneinsparungen in Ludwigshafen dringend notwendig

Konzernchef Martin Brudermüller hält Kostensenkungen und einen Abbau von Arbeitsplätzen am Standort Ludwigshafen für dringend geboten. Das Engagement in China will er ausbauen. Zum Artikel

Messerangriff: Tatverdächtigem droht Abschiebung

Nach dem Messerangriff auf eine 16-Jährige und ihre 36 Jahre alte Mutter am vergangenen Freitag hat sich die Jugendliche zum möglichen Tatmotiv geäußert. Der mutmaßliche Täter wartet seit Jahren auf eine Abschiebung. Zum Artikel

Bischoff-Bier: Betrieb endgültig eingestellt

Seit Mitte August wurde die Produktion in der insolventen Bischoff-Brauerei in Winnweiler nach und nach heruntergefahren. Nun ist wohl auch der letzte Hoffnungsfunken verloschen. Zum Artikel

Polizistenmord: Frau wegen Verunglimpfens der Opfer verurteilt

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel in Rheinland-Pfalz ist eine junge Frau wegen Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener verurteilt worden. Ihr wurde ein unbedachter Online-Kommentar zum Verhängnis. Zum Artikel

Nach Eklat um Stadiondurchsage: Waldhof stellt neue Regeln auf

Als Folge des Eklats um die Stadiondurchsage im DFB-Pokal hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim neue Regeln für Würdigungen aufgestellt und Widmungen an Nicht-Vereinsmitglieder untersagt. Zum Artikel

Holiday Park: Schlümpfe erobern Burg Falkenstein

Die Schlümpfe kommen: Ab 2024 können kleine und große Besucher im Holiday Park in die Welt der blauen Kobolde eintauchen. Die neue Attraktion entsteht in einer alten. Zum Artikel

Tierquälerei: Vorwürfe gegen Hähnchen-Lieferanten von Lidl

Einem Mastbetrieb wird von einer Tierschutzorganisation vorgeworfen, an Discounter-Filialen Fleisch von gequälten Masthühnern zu liefern. Lidl verspricht Aufklärung. Zum Artikel

Autobahnen mit Fotovoltaik-Elementen überdachen?

Autobahnen sollten überdacht und mit Fotovoltaik-Elementen zur Stromgewinnung belegt werden. Davon ist die Initiative Südpfalz-Energie schon seit Langem überzeugt. Sie versucht nun den Verkehrsminister zu gewinnen. Zum Artikel

Wann die RHEINPFALZ Namen von Tätern und Opfern nennt – und wann nicht

Wenn ein Verbrechen passiert, werden wir gefragt, warum wir die Namen der Täter oder der Opfer nicht immer sofort nennen. Oder die Nationalität des Täters manchmal veröffentlichen und manchmal nicht. In unserer neuen Podcast-Folge erklären wir unsere Vorgehensweise. Zum Artikel

Audi-Manager spricht sich für Fahrverbote und Tempolimit aus

Audi-Chef Markus Duesmann ist der Meinung, dass sich auch die Automobilhersteller ändern müssen. Freunde dürfte er sich in seiner Industrie damit nicht machen. Zum Artikel