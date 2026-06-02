Beim Internationalen Goju-Ryu Cup 2026 in Dortmund setzte der Goju-Ryu Karatevereins Schifferstadt ein Zeichen und war bestes Team des Turniers.

22 Medaillen – neun Gold-, zwei Silber- und elf Bronzemedaillen – holten die Schifferstadter. Über 450 Teilnehmer aus 57 Vereinen aus dem Bundesgebiet sowie aus Algerien, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und dem Senegal waren am Start. Da das Turnier für die DKV-Kader der Stilrichtung Goju-Ryu verpflichtend war, galt das Niveau als hoch. Der Verein aus Schifferstadt war mit 16 Kämpferinnen und Kämpfern vertreten.

Schifferstadt stellte den erfolgreichsten Verein. Herausragend war Venera Stroh (16), die als beste Kämpferin des Turniers fünfmal Gold gewann, gefolgt von Stella Holczer (35) mit drei Titeln. Gold holten: Aleks Antonov (Leistungsklasse Kata Herren), Venera Stroh (U18 Kata weiblich; U18 Kumite bis 59kg; U18 Kumite Allkategorie), Stella Holczer (Leistungsklasse Kumite bis 55kg Damen; Masterclass Ü35 bis 60kg Damen), Martin Schoppel (Masterclass Ü35 bis 80kg Herren), das U18-Kumite-Team weiblich mit Alice Giordano, Mia Igl, Venera Stroh und Emilia Weißenmayer sowie das Kumite-Team Leistungsklasse Damen (Sara Djapa, Stella Holczer, Venera Stroh).

Silber erreichten Alice Giordano (wU18 Kata) und Mia Igl (wU18 Allkategorie Kumite). Bronze sicherten sich Parla Doaa Tatar (Leistungsklasse Kata Damen), Velita Stroh (wU12 Kumite bis 36kg ), Lauren Ngambia (wU16 Kumite bis 47kg), Alice Giordano (wU18 Kumite bis 53kg), Mia Igl (wU18 Kumite bis 53kg), Martin Schoppel (Leistungsklasse Kumite bis 75kg Herren; Allkategorie Herren). Fünfte Plätze belegten Hannah Paule (wU14 Kumite bis 44kg) und Alice Maldera (Leistungsklasse Kata Damen).

Weiterhin am Start waren Emilia Weißenmayer (wU18 Kumite über 59kg), Sara Djapa (Kumite bis 68kg Damen; Allkategorie Damen) und Stella Holczer (Allkategorie Damen).