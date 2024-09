Yildiz Härtel aus Edesheim möchte die Nachfolge von Thomas Hitschler als Abgeordnete der Südpfalz im Deutschen Bundestag übernehmen. Der SPD-Unterbezirksparteitag mit 141 Delegierten wählte die 57-Jährige am Samstagnachmittag im zweiten Wahlgang. Vier Kandidaten waren angetreten, Härtel als einzige Frau. Sie ist nicht neu auf der politischen Bühne, hat sie doch Mandate im Kreistag SÜW, im Verbandsgemeinderat Edenkoben und im Ortsparlament von Edesheim. Härtel arbeitet im Wahlkreisbüro von Hitschler und hat bereits Wahlkampferfahrung. Schon im ersten Wahlgang hatte sie beim Parteitag im Bürgerhaus in Billigheim-Ingenheim die Nase vorn vor Thomas Flocken (Godramstein), Tim Kucharzewski (Siebeldingen) und David Rosenberg (Kuhardt). Flocken trat im zweiten Wahlgang nicht mehr an. Mit 72 Stimmen ließ Härtel dann Rosenberg (44) und Kucharzewski hinter sich und wurde frenetisch gefeiert.