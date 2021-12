In mehreren Pfälzer Städten und Gemeinden haben sich am Montagabend teils größere Menschengruppen zu „Spaziergängen“ versammelt, mit denen sie gegen die Corona-Vorschriften demonstrierten.

Die Taktik der Organisatoren dabei: Sie gaben vorab zwar für etwa 20 derartige Aufmärsche Zeiten und Orte bekannt, verzichteten aber auf eine Anmeldung bei den Behörden. Damit umgingen sie, dass ihnen Auflagen gemacht oder die Kundgebungen sogar verboten werden. Tatsächlich waren Polizei und Ordnungsämter dann vielfach mit so wenig Personal präsent, dass sie ohnehin nicht mehr auf etwa die Einhaltung von Mindestabständen dringen konnten.

In Neustadt und Kirchheimbolanden traf je eine Handvoll Ordnungshüter auf jeweils etwa 80 „Spaziergänger“. In Landau versammelten sich rund 250 Menschen, in Pirmasens und Germersheim jeweils etwa 100, in Frankenthal 80, in Wörth (Kreis Germersheim) 40 und in Grünstadt 25. In Kusel gaben sich nur Einzelpersonen als „Spaziergänger“ zu erkennen, sie trafen auf 20 Gegendemonstranten. Die Mannheimer Polizei berichtete auf Twitter von 500 bis 600 Personen, die sich in der Innenstadt getroffen hätten.