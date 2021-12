[Aktualisiert 20.20 Uhr] Gleich in drei Städten im Landkreis wurden in den sozialen Medien für Montagabend sogenannte „Corona-Spaziergänge“ angekündigt. Tatsächlich fanden sich auch zeitlich leicht versetzt an allen drei Standorten Menschen ein: am alten Rathaus in Wörth, am Nardiniplatz in Germersheim und an der Georgskirche in Kandel.

In Germersheim machten sich knapp 100 Leute am Nardiniplatz Richtung Paradeplatz auf den Weg, um weitgehend still gegen Corona-Auflagen zu protestieren. Einige von ihnen trugen kleine Lichter. Polizei und Ordnungsamt waren vor Ort.

Zwischen 60 und 70 Menschen mit Kerzen haben sich nach einem Fußmarsch von rund eineinhalb Kilometern in Wörth am Alten Rathaus versammelt. Auch hier waren Polizisten und Ordnungsamt anwesend. Auf die Frage, für oder gegen was sie demonstrieren, antworte ein Teilnehmer: „Wir gehen nur spazieren.“

Um die 100 Leute trafen sich zeitgleich in Kandel am Plätzel unterm Georgsturm. Von dort starteten sie einen Fußmarsch über die Hauptstraße und zurück zum Georgsturm. Laut Beobachtern ging es dabei friedlich zu. Polizei und Ordnungsamt waren vor Ort. Auch etwa 10 „Omas gegen rechts“ beobachteten das Geschehen.

Pfalzweit waren am Montagabend etwa 20 Kundgebungen angekündigt