Auch in der Pfalz haben am Montag Menschen ihre ablehnende Haltung gegenüber den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie offen gezeigt: In Telegram-Chatgruppen war zum gemeinsamen Protest nach dem „Vorbild“ der Versammlungen im Osten Deutschlands aufgerufen worden. Auf dem Pirmasenser Exerzierplatz versammelten sich am frühen Abend mehr als 100 Personen, die anschließend durch die Fußgängerzone spazierten. Man wolle sich „nicht weiter durch dieses Unrechtsregime einschüchtern“ lassen, hatte es in dem Aufruf geheißen. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und beobachtete den nicht angemeldeten Corona-Spaziergang.