Knapp 80 Menschen sind am Montagabend in Kirchheimbolanden gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Straße gegangen – genauer gesagt: spazieren gegangen. Dazu war in einer Telegram-Gruppe aufgerufen worden.

In dem sozialen Netzwerk hatten die Betreiber einer Chat-Gruppe mehr als 30 Corona-Protestkundgebungen in der Pfalz und darüber hinaus aufgelistet, allerdings darauf hingewiesen, dass sie nicht als Organisatoren der „Versammlungen beziehungsweise Spaziergänge“ aufträten, sondern dass „jeweils Bürger vor Ort“ verantwortlich seien.

Für eine Veranstaltung in Kirchheimbolanden war der Römerplatz als Startpunkt angekündigt. Nach einiger Wartezeit brach die Gruppe von dort aus zu ihrem Gang durch die Innenstadt auf, bei dem es friedlich blieb. Nach der Rückkehr zum Römerplatz applaudierte sich die Gruppe und löste sich auf. Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts sowie die Polizei begleiteten den Spaziergang. Eingreifen mussten sie nicht.