Die Schenk-Unternehmensgruppe aus Pirmasens hat sich offenbar Grundstücke im Zentrum von Waldfischbach-Burgalben – darunter das ehemalige Hotel Martin – gesichert und will dort ein Altenheim bauen sowie betreutes Wohnen anbieten. Unternehmer Manfred Schenk hat dies auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Der Betreiber für die neue Senioreneinrichtung steht demnach auch schon fest: Es ist die Marienhaus-Gruppe aus dem Kreis Neuwied, die unter anderem das Rodalber Krankenhaus betreibt. Die Gruppe stand zuletzt in der Kritik, weil sie sich dort als Betreibergesellschaft zurückzieht. Das Rodalber Haus wird wohl geschlossen, die Klinik fusioniert mit dem Städtischen in Pirmasens.

Zum ausführlichen Bericht geht es hier.