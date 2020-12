In Pirmasens gilt ab Heiligabend um Mitternacht eine Ausgangssperre. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Der Corona-Inzidenzwert liegt seit Heiligabend über 200. Ab diesem Wert hatte die Stadt angekündigt, eine Ausgangssperre zu erlassen.

Die Allgemeinverfügung ist zunächst bis 10. Januar 2021 gültig und umfasst im Wesentlichen drei Punkte:

Eine nächtliche Ausgangssperre in der Zeit von 21 bis 5 Uhr, die Ausnahmen nur bei triftigen Gründen erlaubt. Für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester und Neujahr gilt eine Sonderregelung. Sie sieht Ausnahmen von der Ausgangssperre am 25., 26. und 31. Dezember in der Zeit von 21 bis 24 Uhr sowie am 1. Januar von 0 bis 1 Uhr vor.

Zweitens wird der Verkauf von alkoholischen Getränken in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr verboten.

Drittens wird der Besuch von Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen beschränkt. Demnach kann jeder Bewohner täglich einen Besucher für die Dauer von höchstens einer Stunde empfangen. Zwingende Voraussetzung dafür sei das Vorliegen eines negativen Schnelltests, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Härte- und Sterbefälle seien hiervon ausgenommen.

