In der Stadt Pirmasens droht eine Ausgangssperre. Sollte der Corona-Inzidenzwert erneut über 200 steigen – am Montag lag er bei 221, am Mittwochvormittag bei 191,4 –, will Oberbürgermeister Markus Zwick private Kontakte einschränken und eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr verhängen. An Weihnachten würde das Verbot ab 24 Uhr und an Silvester ab 1 Uhr gelten. Die Ausgangssperre würde bis 10. Januar in Kraft bleiben, es sei denn, es gebe eine deutliche Entspannung. Für die Senioren- und Pflegeheime plant Zwick ein generelles Besuchsverbot.

