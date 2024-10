CDU will Einfluss auf Baustellen nehmen

Die Landauer CDU sorgt sich, dass Straßenbaustellen in Kürze den Verkehrsfluss in der Stadt und die Attraktivität des jeweiligen Viertels gefährden. Sie will Abhilfe schaffen.

„Beispiel für die Kraft der Solidarität“

Christine Baumann gibt ihr „Baby“ ab: Sie überlässt die Führung des Vereins „Silberstreif – gegen Altersarmut“ Maximilian Ingenthron. Das erfolgreiche Konzept basiert auf Hilfe und Begegnung. Dem Verein geht die Arbeit nicht aus.

Parkgebühren: Landau liegt im Mittelfeld

Parkgebühren sind ein Dauerthema in städtischen Parlamenten. Die Kommunalpolitik hat mancherorts die Tarife erhöht. Autofahrer möchten aber möglichst günstig ihr Fahrzeug abstellen. Einzelhändler befürworten das, damit die Innenstädte und ihre Geschäfte belebt sind. Die RHEINPFALZ gibt einen Überblick, wie viel Parken in pfälzischen und badischen Städten kostet.

AfDler kandidieren für Migrationsbeirat

Bald werden Beiräte für Migration und Integration gewählt. Die AfD würde diese Gremien gerne abschaffen. Gleichzeitig kandidieren AfD-Mitglieder dafür. Wie passt das zusammen?

Aus Gruselhaus wird Gruselstraße

Fliegende Fledermäuse, ein untotes Verbrecherpärchen, eine krächzende Hexe: Halloweenfans erwartet im Gruselhaus der Familie Haselbach so manche Überraschung.