Panther Challenge – drei Tage Trainingslager für die Bundespolizei in Bad Bergzabern. 95 junge Leute haben sich dem „härtesten Schülerpraktikum Deutschlands“ gestellt. Und RHEINPFALZ-Redakteurin Judith Hörle. Zwischen Selbstverteidigung, Hooligan-Einsatz und Wasserwerfern wird es auch mal blutig.

Ein Waldbrand bei Berg hat am Montag die Feuerwehr stundenlang in Atem gehalten. Auf mindestens 10.000 Quadratmetern, so schätzt der Einsatzleiter, hatten sich die Flammen ausgebreitet. Der Katastrophenschutz-Zug wurde alarmiert – eine Premiere.

Theo Kautzmann lotste einen Unbekannten mit großem Namen als Oberbürgermeister-Kandidat nach Landau: Dominik Geißler ging von null auf 100 und siegte. Falk Reimer spricht mit CDU-Urgestein Kautzmann über das Ergebnis und graue Haare.

Das läuft nicht gut für einen Bauherrn aus Waghäusel. Er möchte ein Grundstück im Landauer Horst bebauen. Von 164 Wohnungen ist die Rede. Die Anwohner wehren sich. Und im Rathaus kommt die Planung auch nicht gut an.

Das ging jetzt aber schnell: Zehn Tage nach Erscheinen des Artikels in der RHEINPFALZ über den Zustand der Friedhofstraße in Oberotterbach ist sie repariert worden. Über die Löcher hatte sich ein Anwohner drei Jahre lang aufgeregt. Nun habe er aber eine Retourkutsche erhalten.

Ein neues Inklusionszentrum für Kinder und Jugendliche wird in Kandel gebaut. Von der Millionen-Investition profitiert auch der Arbeitsmarkt.

Die Deutsche Erdwärme will zwischen Rülzheim und Bellheim Thermalwasser fördern. Die Gemeinde hat keine Bedenken gegen weitere Untersuchungen – zumindest mehrheitlich nicht.