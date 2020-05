Seit dieser Woche dürfen weitere 130.000 Schüler in Rheinland-Pfalz wieder in die Schule – unter genauen Vorgaben, die der landesweite Hygieneplan vorschreibt.

Frankenthal/Bad Dürkheim

Nach sieben Wochen Zwangspause überwiegt bei Schülern und Lehrern die Erleichterung, auch wenn noch lange nicht alles rund läuft. Eindrücke aus Schulen in Frankenthal und Bad Dürkheim.

Speyer

Mit Mund-Nasen-Schutz darf seit Montag zumindest ein Teil der Speyerer Schüler wieder die Klassensäle betreten: Nach sieben Wochen ohne Präsenzunterricht kamen die jeweils ältesten Jahrgänge der Grund- und weiterführenden Schulen zurück. Schülerinnen und Schulleiter erklären, wie das organisiert wird und weisen auf Probleme hin. So lief der Schulstart in Speyer.

Waldfischbach-Burgalben

Die Rückkehr der Viertklässler an die Grundschule Heidelsburg in Waldfischbach-Burgalben schien von regulärem Betrieb so weit entfernt zu sein wie die Venus vom Mars. „Es ist ein Anfang“, sagt Schulleiter Sascha Hinkel. Eindrücke aus der Südwestpfalz.

Rheinzabern

Laufwege sind durchdacht, Abstände vermessen und Pausenregeln erstellt: Es ist ein bisschen wie ein Wiedersehen nach den großen Ferien – und fühlt sich doch ganz anders an. Ein Rundgang durch die Integrierten Gesamtschule in Rheinzabern.