Laufwege sind durchdacht, Abstände vermessen und Pausenregeln erstellt: Am Montag kamen viele Schüler nach der Corona-Zwangspause in die Klassensäle zurück. Es ist ein bisschen wie ein Wiedersehen nach den großen Ferien – und fühlt sich doch ganz anders an. Ein Rundgang durch die Integrierten Gesamtschule in Rheinzabern.

Die Ansage von Sascha Gottschall ist freundlich, aber bestimmt: „Geht bitte auseinander! Denkt an die Ein-Meter-Fünfzig, auch wenn es nervt.“ In der IGS ist gerade