Die Studernheimer Kurve, die eine direkte Anbindung vom Kombiterminal auf dem BASF-Gelände in Richtung Norden ans Netz der Deutschen Bahn schaffen soll, ist wegen der Kürzung der Mittel für den Bahn-Ausbau gefährdet.

Offizielle Aussagen zu den Chancen einzelner Projekte gibt es von der Deutschen Bahn (DB) derzeit nicht. Nachdem der DB aber voraussichtlich sehr viel weniger Mittel zur Verfügung stehen als noch vor kurzem in Aussicht gestellt, stehen alle Projekte in Frage, mit deren Bau noch nicht begonnen wurde. Die Studernheimer Kurve, die eine direkte Verbindung vom Kombiterminal und der BASF auf die Strecke von Ludwigshafen nach Frankenthal schafft, soll die Fahrt vom Kombi-Terminal in Richtung Norden erleichtern und die Rheinbrücke Ludwigshafen sowie den Knoten Mannheim entlasten.

