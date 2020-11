Im Land Rheinland-Pfalz sind (Stand 9. November) über 800 Schülerinnen und Schüler nachgewiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die für die Schulen zuständige Aufsichts- und Dienstleistungs-Direktion (ADD) in Trier am Dienstag mitgeteilt. In der in dieser Form neu veröffentlichten Statistik werden 870 infizierte Schüler, 111 infizierte Lehrer und 366 von Corona-Infektionen betroffene Schulen aufgeführt.

Sechs Schulen listet die ADD als derzeit für den Präsenzunterricht geschlossen, darunter zwei in der Pfalz: Die Grundschule Klingenmünster und die Grunschule Wörth-Maximiliansau.

Die Rheinland-Pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig, zugleich Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), hatte sich am Vormittag in Mainz gegen eine Maskenpflicht in Grundschulen ausgesprochen. Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse müssen seit Anfang November in Rheinland-Pfalz auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen.