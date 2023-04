Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Lage bleibt angespannt. Dennoch ignorieren Menschen weiter die Maskenpflicht in der Innenstadt. In den Schulen spitzt sich die Situation zu. An einer Realschule gab es einen Massentest. Die zuständige Dezernentin klagt: „Lehrer und Schüler sind am Limit.“

In Ludwigshafen sind bisher 700 Verstöße gegen die Maskenpflicht seit der entsprechenden Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung am 22. Oktober geahndet worden. Das sagte Martin Graf