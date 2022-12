Arbeitgeber müssen warnen, ehe Alturlaub verfällt

Immer wieder wird in Deutschland darüber gestritten, ob nicht genommener Urlaub verfallen oder verjährt ist. Jetzt hat das Bundesarbeitsgericht die Rechte von Arbeitnehmern gestärkt. Hier geht’s zum Artikel.

Bericht: Musk sucht schon länger nach neuem Twitter-Chef

Elon Musk bemüht sich laut einem US-Medienbericht schon länger um einem neuen Twitter-Chef. Die Suche nach einem Nachfolger sei schon vor der von Musk selbst eingeleiteten Umfrage über seinen Rücktritt im Gange gewesen, berichtete der US-Finanzsender CNBC am Dienstag unter Berufung auf Insider. Hier geht’s zum Artikel.

Rettungsdienst: Wer nicht weiterweiß, wählt 112

Überlastete Retter, mangelnde Wertschätzung für den Einsatz: Das kennt auch Stephan Theis vom Deutschen Roten Kreuz. Im Interview mit Sonja Weiher benennt der Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Vorderpfalz Schwachstellen des bisherigen Systems und fordert dringend Reformen. Hier geht’s zum Artikel.

Kinder-Medikamente sollen teurer werden

Manche Arzneimittel wie Fiebersäfte sind derzeit kaum zu bekommen. Gesundheitsminister Lauterbach will nun eingreifen. Hier geht’s zum Artikel.

Stillstand statt Stille Nacht: Zu Weihnachten drohen Staus

Jahresendspurt - auch auf den Autobahnen. Die Feiertage sorgen ab Mitte der Woche nicht nur für erste Weihnachtsferien, sondern für volle Straßen. An welchen Tagen wird es richtig voll? Hier geht’s zum Artikel.

Welle der Hilfsbereitschaft für Brandopfer

Ein Rentnerehepaar aus Iggelbach steht kurz vor Weihnachten vor dem Nichts: Vor genau zwei Wochen hat ein Feuer sein Haus völlig zerstört. Ein Hoffnungsschimmer für die Brandopfer ist die Hilfsbereitschaft im Dorf. Hier geht’s zum Artikel.

Flüchtlingsunterkunft: Zwölf schöne Zimmer, aber keiner darf sie bewohnen

Landau hat ein großes Problem, Flüchtlinge unterzubringen – so groß, dass die Stadt eine Sammelunterkunft in Betrieb nehmen muss. Aber es gibt auch noch ungenutzten Wohnraum: zwölf Zimmer auf drei Etagen, mit Bädern und WCs auf jeder Ebene. Wie kann das sein? Hier geht’s zum Artikel.

Tafeln am Limit: So ist die Lage in der Region

Energiekrise, Krieg und Inflation wirken sich weiterhin stark auf den Alltag aus. Auch die pfälzischen Tafeln haben zwischen Aufnahmestopps und hoher Nachfrage mit Problemen zu kämpfen – können sich aber auch über hohe Spenden freuen. Hier geht’s zum Artikel.

Boris Becker fühlte sich im Gefängnis nur als Nummer

Die Zeit im Gefängnis hat Tennisstar Boris Becker nach eigener Überzeugung verändert. „Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war“, sagte der 55-Jährige in einem Interview des Senders Sat.1, das am Dienstagabend (20.15 Uhr) ausgestrahlt werden sollte. Hier geht’s zum Artikel.