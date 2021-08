Die beiden jungen Männer, die am vergangenen Mittwoch am Bobenheim-Roxheimer Silbersee eine 80-Jährige vor dem Ertrinken bewahrt haben, sind gefunden. Nachdem die RHEINPFALZ am Montag über den Badeunfall berichtete, hat sich am Dienstagmorgen die Tante der beiden Retter gemeldet. Sie wohnten im Landkreis Kaiserslautern, sagte sie, und seien im Moment im Urlaub. Die 25 und 15 Jahre alten Brüder würden sich aber nach ihrer Rückkehr im Laufe der Woche melden. Denn die Seniorin wünscht sich, ihnen persönlich danken zu können. Sie war von ihnen aus dem Wasser gezogen und zum Rettungsdienst gebracht worden, hatte aber in der Notsituation nicht nach den Namen gefragt.