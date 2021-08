„Ohne diese Männer würde ich nicht mehr leben, die haben mir das Leben gerettet.“ Das sagt eine 80-jährige Frau, die vergangene Woche im Bobenheim-Roxheimer Silbersee nur knapp dem Tod durch Ertrinken entgangen ist. Gerne würde sie sich bei ihren Rettern bedanken. Doch von denen fehlt jede Spur.

Was Erna Köhler aus dem Kreis Bad Dürkheim am vergangenen Mittwoch passierte, ist ein wahrer Albtraum. Sie sei nur knapp dem Ertrinken entkommen, berichtet sie. Seit 30 Jahren schwimmt sie, wenn sie den Silbersee aufsucht, immer die gleiche Strecke: Am Badestrand geht sie ins Wasser und schwimme dann nach rechts in Richtung Liegewiese. Dort gebe es Stellen, an denen man wieder aus dem Wasser steigen könne.

Am Mittwoch, etwa zwischen 12 und 13 Uhr, nahm Erna Köhler die ihr vertraute Route. „Ich habe etwa zwei Meter vom Ufer weg gefühlt, ob ich schon Boden unter den Füßen habe.“ Aber das hatte sie nicht. Köhler schluckte Wasser und ging unter. Sie habe es nicht mehr geschafft, nach Hilfe zu rufen, erzählt die Seniorin noch sichtlich schockiert im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

„Schlimmstes Erlebnis in 80 Jahren“

Ein junger Mann habe ihre brenzlige Situation bemerkt und sei sofort ins Wasser gerannt. Gemeinsam mit einem Freund half er der zierlichen Frau an Land. Köhler schätzt das Alter der beiden auf etwa Anfang 20. Auf der Liegewiese waren zwei junge Frauen auf die Rettungsaktion aufmerksam geworden, sie hätten einen Notruf abgesetzt, erinnert sich Köhler.

Gemeinsam brachten die jungen Männer die Frau zum Ausgang des Badestrands und übergaben sie Helfern des Deutschen Roten Kreuzes, die sich um sie kümmerten. Im Krankenhaus sei sie untersucht worden, so Köhler. Sie selbst sagt, es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Nun wolle sie aber die beiden Retter finden. „Ich möchte ihnen meine Dankbarkeit zeigen. Denn das war das schlimmste Erlebnis, das ich in meinen 80 Jahren hatte.“

Wer sind die beiden Retter?

Die Männer zu beschreiben, sei ihr nicht möglich, in der Notsituation habe sie sich kaum Details merken können. „Der Mann, der mich gestützt hat, als ich zu den Sanitätern gebracht wurde, sagte mir, er sei aus Kaiserslautern. Er erzählte, dass er als Kind oft mit seinem Vater am Silbersee war.“ Mehr Informationen habe sie leider nicht, auch das Wormser Rote Kreuz habe keine Angaben zu den Männern machen können.

Erna Köhler hofft, dass ihre Helfer oder deren Bekannte diesen RHEINPFALZ-Artikel lesen und Kontakt aufnehmen. Sie will sich unbedingt bedanken, das sei ihr wichtig. Denn was für die beiden jungen Männer vielleicht ganz selbstverständlich war, habe ihr das Leben gerettet.

Kontakt

Hinweise zu den beiden jungen Rettern nimmt die RHEINPFALZ-Redaktion Frankenthal unter Telefon 06233-3151-42 oder per E-Mail an redfra@rheinpfalz.de entgegen.