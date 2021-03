Weil das Land Rheinland-Pfalz seine Lieferprognose für Impfstoff deutlich erhöht hat, fährt das Impfzentrum nun auf Volllast hoch, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Stadt und Landkreis Kaiserslautern hervorgeht. Ab Montag, 12. April, wird die dritte Impfstraße an den Start gehen. Außerdem wird dann auch an Samstagen geöffnet. Das Impfzentrum sei dann von Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 17.45 Uhr in Betrieb. Ab Mitte April können so über 7300 Impfungen pro Woche angeboten werden. Bereits vor drei Wochen war eine Ausweitung des Impfbetriebs angekündigt worden. Weil aber zu wenig Vakzin geliefert wurde, konnte die Ankündigung damals nicht umgesetzt werden.

Aktuell erweiterte Öffnungszeiten

Um schon vor Eröffnung der dritten Impfstraße mehr Impfungen durchführen zu können, wurden die Öffnungszeiten des Zentrum vorübergehend ausgeweitet, teilen Stadt und Landkreis mit. Über die Vergabestelle des Landes werden ab sofort Termine für die Zeit von Montag bis Freitag, 7 bis 21.45 Uhr, ausgegeben. Die Öffnung bis in die späten Abendstunden, die auch für Karfreitag und Ostermontag gilt, wird mit Start der dritten Impfstraße rückgängig gemacht.

Vergabe ausschließlich über das Land

Die Vergabe der Impftermine erfolgt ausschließlich über das Land, entweder unter Telefon 0800/5758100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de.