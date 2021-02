Die Rheinfähre Altrip stellt am Montagmorgen wegen des ansteigenden Hochwassers den Betrieb ein. Das teilte die RFA Gmbh mit. Doch die Prognosen sind positiv: Der Rhein soll am Sonntagabend seinen Höchststand erreicht haben. Der Pegel Speyer liegt am Montagmorgen um 6.30 Uhr bei 7,96 Meter (Tendenz fallend), ist auf der Internetseite des Hochwassermeldedienstes Rheinland-Pfalz zu lesen. Am Wochenende waren etliche Schaulustige am Rhein unterwegs, die sich das Hochwasser aus nächster Nähe angeschaut hatten. Sowie hier in Germersheim , im Rhein-Pfalz-Kreis oder in Ludwigshafen auf der Parkinsel.