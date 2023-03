Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Speyer ist an einem größeren Hochwasser vorbeigeschrammt. So hat sich am Sonntag um 20 Uhr die Lage am Pegelhäuschen nahe der Hafenvillen mit 7,97 Metern dargestellt. Erst ab circa 8,20 Meter tritt der Einsatzfall für Feuerwehrchef Peter Eymann ein. Bis dahin sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Steuer. Die waren entspannt.

In kaum 72 Stunden von knapp vier auf fast acht Meter anzuwachsen: Das hat der Rhein von Freitagmorgen- bis Sonntagabend am Pegel Speyer geschafft. Dann schien am Sonntag gegen 20 Uhr bei 7,97 Metern