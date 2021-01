Wegen Hochwasser waren am Sonntag die Promenade am Rhein sowie der Stadtpark auf der Parkinsel in Süd für Spaziergänger gesperrt. Ebenfalls gesperrt wurden in Rheingönheim der Geh- und Radweg vom Rehbachübergang bis zum „Weißen Häusel“. Der Hochwassermeldedienst des Landes informierte am Sonntag, dass am Pegel Maxau in der Nacht der Höchstwasserstand von 8,51 Meter erreicht worden war. An allen Oberrheinpegeln nördlich von Maxau steigen demnach die Wasserstände immer noch an. Am Pegel Worms wird ein Höchststand zwischen 5,70 und 5,90 Meter am Montagnachmittag erwartet. Am Samstagnachmittag waren an den Rheinpromenaden in Ludwigshafen zunächst lediglich die Hochwasserwarnschilder aufgeklappt. Wegen des Dauerregens waren nur wenige Spaziergänger unterwegs. Am Sonntagvormittag waren bereits die Nordspitze der Parkinsel und ein Teil der Hannelore-Kohl-Promenade überflutet. Die Zugänge zum Stadtpark waren mit Barken gesperrt. Zahlreiche Spaziergänger und Jogger ignorierten die Absperrungen jedoch und machten sich ein Bild von der Hochwasserlage. Eine Leserin berichtete am Sonntagnachmittag von einer „regelrechten Völkerwanderung“ im Stadtpark. Die Schifffahrt war eingestellt.