Die Luftbrücke des US-Militärs für die in Kaiserslautern und Ramstein untergebrachten 8800 Afghanen geht an diesem Samstag in ihre letzte Phase. Wie die US Air Base Ramstein mitgeteilt hat, sollen in den nächsten Tagen jeweils täglich etwa 1000 Afghanen ausreisen. Das Reiseziel der aus Kabul Evakuierten: die Vereinigten Staaten. Der erste Flug soll am frühen Samstagnachmittag in der Westpfalz abheben.

Wann genau die letzten afghanischen Flüchtlinge aus Ramstein abfliegen werden, steht indes noch nicht fest, so eine Mitteilung des 86. Lufttransportgeschwaders der US Air Force vom Donnerstag. Die Ausreiseflüge mit Ziel USA waren am 10. September gestoppt worden. Hintergrund: Es wurden in den Vereinigten Staaten einige Masernfälle unter den vor den Taliban geretteten Afghanen festgestellt. Seither wurde mit Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln gegen mögliche Infektionsrisiken vorgebeugt. Auch gegen Covid-19 wurde geimpft.

Die US Air Base Ramstein dient seit dem 20. August als größter Aufnahmehafen für afghanische Evakuierte in Europa. Insgesamt wurden 35.000 Menschen aufgenommen. Die Luftbrücke für Afghanistan ist die größte in der Geschichte des US-Militärs. Insgesamt wurden vom 15. bis zum 30. August mehr als 122.000 Menschen über den Kabuler Flughafen ausgeflogen. Danach endete am Hindukusch der 2001 begonnene Militäreinsatz der USA und ihrer Nato-Alliierten, darunter Deutschland, das zuletzt die zweitmeisten Truppen stellte.