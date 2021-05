Familien- und Kulturministerin der nächsten Ampelkoalition soll die Mainzer Landtagsabgeordnete Katharina Binz (Grüne) werden. Umweltministerin Anne Spiegel soll das zum Klimaschutz- und Mobilitätsministerium ausgebaute Haus führen. Das teilten die rheinland-pfälzischen Grünen nach RHEINPFALZ-Informationen am Montagabend nach einer Fraktionssitzung in Mainz den Parteimitgliedern mit. Der Landesvorstand werde die beiden Ministerinnen vorschlagen. Unklar bleibt zunächst noch die Besetzung der Staatsekretärsämter.

Zwei Staatssekretäre für Spiegel

Spiegels Ministerium soll Informationen aus Koalitionskreisen zwei statt bisher eine Staatssekretärsstelle erhalten. Eine wird voraussichtlich mit der Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder besetzt. Am Donnerstag entscheiden die Delegierten der Grünen ebenso wie jene von SPD und FDP über den Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Am 18. Mai ist die Konstituierung des neuen Landtags mit der Wahl der Ministerpräsidentin. SPD und FDP haben noch keine Personalvorschläge mitgeteilt, allerdings kündigte der bisherige Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Montag an, dem nächsten Kabinett von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht mehr anzugehören.