Die Vereine im Gebiet des Südwestdeutschen Fußballverbandes haben sich gegen eine Fortführung der Saison ab der Verbandsliga abwärts ausgesprochen. Das hat der Verband am Dienstag mitgeteilt. 81 Prozent der am Spielbetrieb teilnehmenden Klubs haben sich an der Meinungsumfrage beteiligt. Das Ergebnis ist eindeutig: 77 Prozent der Vereine wollen ein vorzeitiges Saisonende, 23 Prozent stimmten für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs frühestens zum 1. September.

Am Donnerstag möchte das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbandes beraten, wie mit dem Ergebnis weiter verfahren werden soll. Das Präsidium hatte den Vereinen aufgrund der Corona-Pandemie empfohlen, die Saison 2019/20 von der Verbandsliga an abwärts bis zum 31. August auszusetzen, hatte den Klubs aber auch acht Szenarien für einen Abbruch der Saison geschickt.

„Interessen respektieren“

Hans-Dieter Drewitz, der Präsident des Südwestdeutschen Fußballverbandes, hatte im Vorfeld betont, dass ihm diese Meinungsbildung wichtig ist. „Jeder Verein hat seine eigene Vita, hat seine eigenen Interessen, sein eigenes Schicksal. Es gehört zur gegenseitigen Wertschätzung, unterschiedliche Interessen zu respektieren.“