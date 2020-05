Es ist ein eindeutiges Ergebnis: Bei einer Meinungsumfrage des Südwestdeutschen Fußballverbandes haben sich 77 Prozent der Vereine für ein vorzeitiges Ende der Saison von der Verbandsliga an abwärts ausgesprochen. Eine Entscheidung ist damit allerdings noch nicht getroffen.

Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) hatte seine Vereine um deren Meinung gebeten. Soll die Saison von der Verbandsliga an abwärts aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach dem 1. September fortgesetzt werden? Wann genau, das hänge von den staatlichen Verfügungen ab. Oder soll sie vorzeitig beendet werden? Das Präsidium des Verbandes hatte empfohlen, die Saison bis 31. August auszusetzen. 590 der am Spielbetrieb teilnehmenden Vereine (81 Prozent) gaben dem SWFV eine Rückmeldung, wie dieser am Dienstag mitteilte.

77 Prozent der Klubs wollen ein vorzeitiges Saisonende, 23 Prozent stimmten für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs frühestens zum 1. September. Am deutlichsten war dabei das Meinungsbild im Fußballkreis Birkenfeld, wo sich 87,23 Prozent der Vereine für ein Ende der Spielzeit aussprechen. Eine Mehrheit für eine Aussetzung der Saison bis mindestens 31. August gibt es in keinem der zehn Fußballkreise. Die meisten Befürworter dieses Vorschlages finden sich noch im Kreis Kusel-Kaiserslautern mit 31,82 Prozent und im Kreis Bad Kreuznach mit 30,36 Prozent.

Acht Abbruch-Szenarien

Nicht überrascht vom Ergebnis zeigte sich Hans-Dieter Drewitz, der Präsident des Südwestdeutschen Fußballverbandes. „Ich bin froh über die Deutlichkeit.“ Das sagte Drewitz beispielsweise mit Blick auf eine Meinungsumfrage des Fußballverbandes Mittelrhein, wo 50,14 Prozent für eine Fortsetzung der Saison stimmten.

Das Ergebnis der Abfrage des Südwestdeutschen Fußballverbandes habe für das Präsidium „eine ganz hohe Bedeutung“. Am Donnerstag wird das Präsidium beraten, wie damit weiter verfahren werden soll.

Der Verband verschickte an die Vereine neun Szenarien. Acht davon drehten sich um ein vorzeitiges Saisonende – angefangen von einer kompletten Annullierung ohne Absteiger, ohne Meister und Aufsteiger über die Wertung des Tabellenstandes zum Ende der Hinrunde (in den Ligen, in denen noch Nachholspiele aus der Vorrunde anstehen, würde dann der Indikator „durchschnittliche Punkte pro Spiel“ genommen; bei Punktgleichheit sollen die direkten Spiele untereinander zählen), den Tabellenstand zum Zeitpunkt des Abbruchs bis hin zu individuellen Lösungen für die Spielklassen oder der Variante, dass die in der Saison 2019/20 erspielten Punkte in die Spielzeit 20/21 mitgenommen werden.

„Wollen keinem Verein etwas Schlechtes“

„Wir werden uns alle Spielklassen ansehen, werden uns mit der Frage befassen, wie wir mit einer Beendigung der Saison umgehen“, kündigte Drewitz am Dienstagabend an. „Soweit als möglich wollen wir keinem Verein etwas Schlechtes antun.“ Positiv an diesem Ergebnis für den Präsidenten: Im Bereich des Fußball-Regionalverbandes Südwest, eine Vereinigung der Fußballverbände Südwest, Rheinland und Saarland, gab es in den Umfragen jeweils eine Mehrheit für ein vorzeitiges Saisonende. Auch die Teams der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hatten sich für eine Beendigung der Spielzeit ausgesprochen – sollte die Saison nicht bis 30. Juni abgeschlossen werden können.

