Wie werden die Vereine auf den Präsidiumsvorschlag des Südwestdeutschen Fußballverbandes reagieren, die Saison von der Verbandsliga abwärts bis mindestens 31. August auszusetzen? Der Verband hat den Klubs mittlerweile neun verschiedene Szenarien geschickt. Sollte die Mehrheit für einen Abbruch sein, gibt es gleich mehrere Möglichkeiten.

„Eine Wiederaufnahme der Saison bedeutet, dass die Runde 19/20 sportlich zu Ende geführt werden kann und wir sportlich einen Meister und entsprechende Absteiger ausspielen können“, hatte Verbandspräsident Hans-Dieter Drewitz im RHEINPFALZ-Gespräch betont. Sollte die Mehrheit der Vereine anderer Meinung sein, dann wäre dies für ihn „kein Beinbruch“. Doch ein Saisonabbruch werfe eben auch Fragen auf.

Deswegen hat der Südwestdeutsche Fußballverband nun neben der Variante die Saison zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen – wenn es die staatlichen Verfügungen zulassen –, auch acht Szenarien bei einem Abbruch erstellt. Dies alles soll nun in den Klubs diskutiert und dem Verband bis 4. Mai eine Rückmeldung gegeben werden.

Doch wie sehen sie aus, diese acht Abbruchszenarien?

Variante 1: Die Saison 2019/2020 wird komplett annulliert. Heißt: Es wird keine Absteiger geben, bisher ausgetragene Spiele sind ergebnislos und es wird auch keine Meister und Aufsteiger geben.

Szenario 2: Der Tabellenstand zum Ende der Hinrunde wird gewertet. Problem: Es gibt Ligen, in denen in der Vorrunde nicht alle Spiele ausgetragen worden sind – also noch Nachholspiele ausstehen. Dann wird der Indikator „durchschnittliche Punkte pro Spiel“ genommen. Bei Punktgleichheit sollen die direkten Spiele untereinander zählen.

Szenario 3: Der Tabellenstand zum Zeitpunkt des Abbruchs wird gewertet. Auch hier gilt: Bei unterschiedlicher Anzahl von Spielen wird der Indikator „durchschnittliche Punkte pro Spiel“ gewertet und bei Punktgleichheit zählen die direkten Spiele.

Variante 4: Es gibt nur Aufsteiger, aber keine Absteiger und eine Aufstockung der Spielklassen in der nächsten Saison – verbunden mit den Optionen, dass die Tabelle nach der Vorrunde oder der aktuelle Stand genommen wird (auch hier gelten die Regeln bei Punktgleichheit und unterschiedlicher Anzahl von Spielen).

Szenario 5: Aufsteiger und Absteiger werden nach einstimmiger Abstimmung in den einzelnen Ligen bestimmt. Wobei der Verband hier befürchtet, dass es zu kniffligen Einzelfallentscheidungen kommen kann.

Variante 6: Es wird eine individuelle Regelung pro Spielklasse getroffen.

Szenario 7: Es wird eine individuelle Regelung pro Fußballkreis getroffen.

Variante 8: Die in der Saison 2019/20 erspielten Punkte werden in die Spielzeit 20/21 mitgenommen. Möglichkeit 1: Die Punkte nach der Halbserie. Möglichkeit 2: Die Punkte zum Zeitpunkt des Abbruchs.