Das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbandes empfiehlt den Vereinen aufgrund der Corona-Pandemie einstimmig, die Saison 2019/20 bis zum 31. August auszusetzen. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz des Präsidiums am Mittwochabend. Der seit fünf Wochen ruhende Spielbetrieb soll, soweit es die staatlichen Verfügungen zulassen, frühestens am 1. September fortgesetzt werden, heißt es in einem von Präsident Hans-Dieter Drewitz und Geschäftsführer Michael Monath unterzeichneten Schreiben an die Vereine. Mit einer Vorlaufzeit von mindestens vier Wochen sollen die Clubs über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs informiert werden.

Szenarien sollen erörtert werden

„Grundlage für die Beratungen waren unter anderem die eingereichten Vorschläge der Vereine und der zuständigen Ausschüsse des Verbandes“, steht weiter in dem Schreiben. Die Vereine sollen bis zum Ende dieser Woche Informationen zu diskutierten Szenarien zur Verfügung gestellt bekommen. Diese sollen in den Clubs erörtert werden und dem Fußballverband soll dann bis zum 4. Mai eine Rückmeldung gegeben werden.