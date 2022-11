Der neue ICE, der ab 11. Dezember die Pfalz und München verbindet, fährt über die neue Schnellstrecke Wendlingen–Ulm. Dabei gibt es allerdings ein Problem.

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember wird erstmals ein direkter ICE von Saarbrücken durch die Pfalz in die bayerische Landeshauptstadt eingeführt. Der Zug hält auch in Homburg, Kaiserslautern und Neustadt. Der Zug befährt die neue Schnellstrecke von Wendlingen nach Ulm. Sie ist allerdings bei Wendlingen nur über eine eingleisige Verbindungsstrecke mit dem vorhandenen Schienennetz verknüpft. Dieses Nadelöhr ist eine absehbare Quelle von Verspätungen.

Einen Kommentar zu dieser Problematik finden Sie hier.

Detaillierte Informationen über die Anbindung der neuen Schnellstrecke finden Sie hier.