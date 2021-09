+Mutmaßlicher Todesschütze nach Überfall festgenommen+Aufatmen bei den Roten Teufeln+Missgeschick geht gerade noch gut

Auswärtsbann gebrochen: Rote Teufel siegen 2:0 beim SC Verl

Drittligist 1. FC Kaiserslautern befreit sich mit dem ersten Saisonsieg in der Fremde vom allergrößten Druck. In Lotte beim SC Verl gelingt den Roten Teufeln ein verdienter Erfolg. Zum Artikel

Schicksal eines Flüchtlings: Über Ramstein nach Indiana

Wegen eines Masernausbruchs auf der US Air Base in Ramstein stockt die Luftbrücke für evakuierte Afghanen, die in die USA dürfen. Quer auf alle Bundesstaaten sollen die Flüchtlinge verteilt werden. Vorerst aber leben viele auf Militärbasen in den USA. Zum Artikel

Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Fußgänger und Radfahrer

Ein Unfall mit zwei Schwerverletzten hat sich am Samstag gegen 18 Uhr an der L 518 zwischen Lindemannsruhe und Leistadt ereignet. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft gemeldet. Zum Artikel

Bewaffneter erschießt 20-jährigen Tankwart: Verdächtiger festgenommen

Ein 20-jähriger Kassierer einer Tankstelle in Idar-Oberstein ist von einem mit einer Pistole bewaffneten Mann erschossen worden. Zum Artikel

Bischof Wiesemann: Das Wirken Nardinis bleibt aktuell

Ein wunderbares Vorbild und einen ganz großen Motivator habe die Diözese mit Paul Josef Nardini erhalten, würdigte der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann den selig gesprochenen Geistlichen, dessen 200. Geburtstag mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Pirmin gefeiert wurde. Zum Artikel

Missgeschick: Autofahrer landet beinahe auf den Gleisen

Weil er Vorwärts-und Rückwärtsgang verwechselt hat, ist ein Nissan-Infiniti-Fahrer am Samstagmorgen in Landstuhl fast auf die Bahngleise gefahren. Zum Artikel