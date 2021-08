Johannes Gerster gestorben – Entlaufener Affe geht nicht in die Falle – BASF schließt ihr Impfzentrum

„Frecher Hund“ und Brückenbauer

Johannes Gerster, der frühere Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU, ist gestorben. Nach einer langen politischen Karriere war er weiter aktiv – in Israel. Zum Artikel

Entlaufener Affe geht nicht in die Falle

Mit einer ausgeklügelten Konstruktion soll der entlaufene Makake, der seit Wochen durch die Nordpfalz streift, eingefangen werden. Doch das Tier weicht der Falle aus – der Betreiber des Tierparks, aus dem der Affe entlaufen ist, glaubt auch zu wissen, warum. Zum Artikel

BASF-Impfzentrum schließt

Mehr als 20.000 Menschen haben hier ihre Corona-Impfungen erhalten, der Konzern ist mit der Resonanz zufrieden. Jetzt gibt es einen Schließtermin für das BASF-Impfzentrum in Ludwigshafen. Zum Artikel

Fußball: FCK besiegt ’60

1860 München ist einer der Lieblingsgegner der FCK-Fans – insofern, als sie zu den Bayern eine Fan-Freundschaft pflegen. Am Samstag war auch das Ergebnis der Drittliga-Begegnung zwischen den beiden Teams nach dem Geschmack der Pfälzer. Zum Artikel

Eine Brücke aus der Pfalz fürs Ahrtal

Sie sichert die Zufahrt zu einem Gehöft und ist insofern nicht gerade Teil einer Verkehrsschlagader, doch die Behelfsbrücke, die am Freitag in Bad Neuenahr innerhalb von dreienhalb Stunden installiert wurde, ist ein Zeichen der Hoffnung. Geliefert hat die Konstruktion eine Firma aus Kaiserslautern. Zum Artikel

Transporter vollgestopft, Fahrer voll

Ein bizarrer Wust von Gegenständen ragte aus dem Heck eines Transporters, den die Polizei am Samstagnachmittag im Kreis Südwestpfalz aufgabracht hat. Den Fahrer erwartet allerdings nicht nur wegen der schlecht gesicherten Ladung Ärger. Zum Artikel

Regen und Gewitter am Sonntag

Auf einen weitgehend sonnigen Samstag folgt ein unfrendlicherer Sonntag – und ein nicht viel besserer Montag, sagt die Meteorologie. Zum Artikel

Radfahrer findet Granate

Ein Radfahrer hat an einem Feldweg zwischen B9 und Silbersee in Bobenheim-Roxheim eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Zum Artikel

„Pet Trailer“: Auf der Suche nach vemissten Hunden

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist seit drei Jahren der Verein „Schnüffelhelden“ aus Heusweiler im Einsatz, um vermisste Hunde zu finden. Dazu werden rund 30 Artgenossen aller Rassen in zwei Jahren zu so genannten „Pet-Trailern“ ausgebildet. Zum Artikel