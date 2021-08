Der Ende Juli aus dem Exoten-Tierpark in Rockenhausen entlaufene Affe befindet sich noch immer bei Reipoltskirchen. Das berichtet Tierpark-Betreiber Andreas Spieß am Freitagnachmittag auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Spieß hat eine Lebendfalle mit Köder aufgestellt, um die der Affe aber offenbar einen Bogen macht. Es würden sich wohl regelmäßig Menschen in der Nähe der Falle aufhalten, was das Tier wohl verunsichert, meint Spieß dazu. Seit rund einer Woche befindet sich der Affe nun schon im Gebiet um seinen aktuellen Aufenthaltsort. Zuletzt wurde er am Donnerstag gesehen. Nachdem er Ende Juli aus seinem Gehege in Rockenhausen entwischte, wurde er in Katzenbach, in der Nähe des Inkelthalerhofs und schließlich auf einem Maisfeld bei Reipoltskirchen gesichtet.