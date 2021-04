Zwei junge Männer sollen Höhfröscher Bürgermeister angegriffen haben

Im Fall des Höhfröscher Bürgermeisters Gerhard Hoffmann, der von Jugendlichen zusammengeschlagen wurde, melden die Zweibrücker Staatsanwaltschaft und die Pirmasenser Polizeidirektion Ermittlungserfolge. Zum Artikel

CDU kritisiert Windkraft-Pläne

Nach RHEINPFALZ-Informationen haben sich SPD, Grüne und FDP in den Koalitionsverhandlungen darauf verständigt, dass im Pfälzerwald künftig Windräder aufgestellt werden sollen. Die CDU kritisiert das. Zum Artikel

BASF: Moderater Stellenabbau am Standort Ludwigshafen

Die BASF setzt den geplanten Stellenabbau an seinem Standort Ludwigshafen fort. Hier zählte der Chemiekonzern Ende März 2021 genau 39.060 Mitarbeiter. Zum Artikel

In Kürze Zulassungsantrag für Impfstoff für Kinder ab zwölf

Der Impfstoffhersteller Biontech will in Kürze eine Zulassung seines Corona-Vakzins für Kinder ab zwölf Jahren in der EU beantragen. Zum Artikel

Land vergibt zu viele Impf-Termine

Über mehrere Hundert Meter standen Leute am Donnerstag Schlange am Landauer Impfzentrum. Der Grund: Das Land hatte versehentlich zu viele Termine vergeben. Zum Artikel

Anklage gegen 51-Jährigen wegen Amokfahrt von Trier erhoben

Knapp fünf Monate nach der Amokfahrt in der Trierer Fußgängerzone hat die Staatsanwaltschaft der Stadt Anklage wegen fünffachen Mordes gegen den 51-jährigen Tatverdächtigen erhoben. Zum Artikel

Holiday Park setzt Land Frist

Der Holiday Park hat der Landesregierung eine Frist bis zum 9. Mai gesetzt, um sich zu äußern, ob der Freizeitpark bei einer Inzidenz unter 100 wieder öffnen kann. Zum Artikel

Die gute Nachricht

Die Landauer Polizei hat am Donnerstag ein ungewöhnliches Einbrecher-Trio dingfest gemacht. Zum Artikel