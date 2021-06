Gut ein Jahr nach seinem Start lässt das Covid-19-Register am Institut für Herzinfarktforschung Ludwigshafen weitere Rückschlüsse auf den Verlauf der Corona-Pandemie zu. So sei der Krankheitsverlauf einer Infektion während der dritten Welle in Rheinland-Pfalz im Verhältnis häufiger schwerer als während der zweiten Welle gewesen, sagte Studienleiter Anselm Gitt der Deutschen Presse-Agentur.

Obwohl während der dritten Welle insgesamt weniger Corona-Patienten in den Krankenhäusern des Landes lagen, war die Belastung auf den Intensivstationen nahezu so hoch wie während der zweiten Welle. „An der Spitze der zweiten Welle wurden von 1150 stationären Patienten 226 intensivmedizinisch behandelt, das waren 19,7 Prozent“, sagte er.

„Hingegen lagen in der Spitze der dritten Welle von 684 Corona-Patienten 177 auf Intensivstationen - das waren 25,9 Prozent.“ Die Gesamtzahl der stationären Corona-Patienten in der dritten Welle in Rheinland-Pfalz sei fallend.

Das im April 2020 gestartete Covid-19-Register gilt als wichtiges Frühwarnsystem in der Pandemie in Rheinland-Pfalz. Die Daten lassen nicht nur Rückschlüsse zu, sondern helfen auch bei Prognosen.

