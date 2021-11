(Aktualisiert 18.58 Uhr) Im Streit um die Maskenpflicht ist die Demonstration gegen Corona-Vorschriften in Bad Dürkheim nach etwa einer Viertelstunde abgebrochen worden. Sie hatte pünktlich um 18 Uhr begonnen. Zuvor hatte das Ordnungsamt von einer Rednerin verlangt, ebenfalls den Mund-Nasen-Schutz aufzuziehen. Die Frau hatte sich daraufhin geweigert. Mittlerweile hat ein Teil der Demonstranten den Veranstaltungsbereich auf dem Wurstmarktplatz verlassen und liefert sich Rangeleien mit der Polizei.

Vorab hatten Gegner der Corona-Vorschriften verärgert darauf reagiert, dass bei ihrer geplanten Demonstration am Montagabend auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarktplatz Maskenpflicht gelten soll. Sie hatten im Internet darüber diskutiert, wie sich diese Vorgabe der Kreisverwaltung unterlaufen lässt. Ein Vorschlag aus den Kreisen potenzieller Teilnehmer: Wer den Mund-Nasen-Schutz nicht tragen will, bleibt außerhalb des eigentlichen Versammlungsareals und tritt dort als Spaziergänger auf. In Bad Dürkheim kommen seit Monaten immer wieder teils mehrere Hundert Menschen aus der ganzen Pfalz und Nachbarregionen zusammen, um gegen die jeweils geltenden Seuchenschutz-Regeln zu protestieren. Diesmal wollen die Veranstalter besonders viele Teilnehmer mobilisieren, weil das Bad Dürkheimer „Bündnis für Vielfalt und Toleranz“ zu einer Gegenkundgebung eingeladen hat.