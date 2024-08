Die Diskussion über eine Professionalisierung der Weinwerbung in der Pfalz müsse neu aufgerollt werden, meint Christine Schneider. Die 52-Jährige war 1992 Pfälzische Weinkönigin, heute ist sie für die CDU Mitglied im Europäische Parlament. Die Edenkobenerin, deren Arbeitsschwerpunkte Landwirtschaft und Weinbau sind, hätte sich eine Analyse im Vorfeld der Entscheidung der Pfalzwein gewünscht, was es für ein professionelles Auftreten einer Weinkönigin braucht. Der Verein hat vor zwei Wochen beschlossen, die Pfälzische Weinkönigin gegen eine „PfalzWeinBotschafterin“ einzutauschen, um mit der Zeit zu gehen. „Die aktuelle Diskussion, und was bei mir ankommt, zeigt auch, dass es nicht bis zum Ende gedacht ist. Und deshalb ist es auch falsch, zu meinen, die, die an der Tradition Weinkönigin festhalten, sind von Gestern und die anderen sind die, die die Weinbranche voranbringen“, sagte Schneider der RHEINPFALZ. Sie unterstellt den Verantwortlichen der Pfalzwein keine böse Absicht, sondern glaubt, sie hätten die Tragweite ihrer Entscheidung unterschätzt.

Dürfen wir nachschenken?

Was sind die Trends der Weinszene? Welche Neuigkeiten gibt es von den Weingütern in der Region? Was ist Naturwein? Wie arbeitet ein Kellermeister? Und wo stehen Weinautomaten in der Pfalz? In unserem kostenlosen Newsletter „Entkorkt" liefern wir alle zwei Wochen Weinwissen für Pfälzer Weinliebhaber.

Wer nicht lesen will, kann hören: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In unserem kostenlosen Podcast "Wissensdurst" löchern Sonja Hoffmann und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.