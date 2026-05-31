So früh hat Walter Weidmann die Traubenblüte bei sich im Garten noch nicht blühen sehen. Gewöhnlich sei das eher ab Mitte Juni der Fall, meint der Weyherer, der vor der Rente als Küfer sein Geld verdiente, zuletzt in der Sektkellerei in Böchingen , und sich dementsprechend gut in den Weinbergen auskennt. Zumal er früher als Hobbywinzer tätig war, inzwischen hat er nur noch eine Handvoll Rebstöcke, die zur Begrünung seines Rosenbogens dienen. Und nun zeigt sich bei der Sorte Regent, dass sich jetzt die Früchte bilden. Das deutet für Jana Beck darauf hin, dass die Ernte früher als in den Vorjahren sein wird. Auch die Sprecherin des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz hält den Zeitpunkt der ersten Traubenblüte für ungewöhnlich. Die vielen regnerischen Tage im Frühjahr und die Hitzeperiode hätten das Wachstum der Rebstöcke beschleunigt, auch die Reifezeit bei Obstsorten wie die Kirche, die auch früher als sonst Saison haben. Wobei eher die Wärme hier entscheidend gewesen sei. Die aktuelle Trockenheit führe eher dazu, dass sich weniger Schädlinge ausbreiten beziehungsweise die Pflanzen von Krankheiten verschont bleiben.

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