Ein 90 Sekunden Video, Tausende Klicks und am Ende das große Geld: Wie viel ist dran an den Vorurteilen über Influencer? Und wie berühmt muss man sein, um davon wirklich leben zu können? Diese Fragen hat uns Ben Berger beantwortet. Der 28-Jährige aus Landau ist gelernter Schreiner und hat seine Leidenschaft auf Social Media gebracht: Als Schreiner-Influencer hat er auf Instagram mittlerweile 150.000 Follower. Sein Rat an alle, die Influencer werden wollen: „Lernt was Gescheites“. Tatsächlich hat er es geschafft, das anfängliche Hobby zum ernsthaften Beruf zu machen – mit dem er auch Geld verdient – dahinter stecke aber viel Arbeit.

Wie sein Berufsalltag aussieht, warum mehrere Stunden Arbeit hinter einem Kurzvideo stecken und wie er geschafft hat, wovon so viele Jugendliche träumen, erzählt er in unserer Video-Serie 9to5:

Gehalt, Arbeitszeiten, Betriebsklima: In unserer Video-Serie 9to5 nehmen wir Berufe in der Pfalz unter die Lupe und stellen dabei genau die Fragen, die wir selbst gern bei der Jobsuche gewusst hätten. Dafür begleiten wir junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen Tag in ihrem Berufsalltag und lassen sie ein Fazit ziehen: Würden sie sich noch mal für diesen Beruf entscheiden – und warum?