Florian Bilic (Pirmasens) bewirbt sich für die CDU im Wahlkreis 210 um ein Direktmandat bei der Bundestagswahl im Herbst. Zum Wahlkreis gehören die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie der Landkreis Südwestpfalz und Teile des Kreises Kaiserslautern. Bilic setzte sich am Samstag in Rodalben in einer parteiinternen Abstimmung mit fünf Stimmen Mehrheit gegen Dirk Palm (Hermersberg) durch. Ursprünglich wollte auch Simon Noll (Zweibrücken) sich um das Mandat bewerben. Allerdings fand sich unter den 90 Delegierten niemand, der ihn vorschlagen wollte. Deshalb standen letztlich nur Palm und Bilic zur Wahl. Derzeit wird der Wahlkreis von Anita Schäfer (CDU) im Berliner Parlament vertreten. Die Saalstadterin, die in Zweibrücken lebt, gehört dem Bundestag seit 1998 an und hatte im vergangenen Jahr angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Neben ihr sitzen zwei weitere Südwestpfälzer im Bundestag: Angelika Glöckner (SPD) und Brigitte Freihold (Linke).