Die Parteifreunde erfuhren es per Brief, die Journalisten erreichte die Nachricht per Mail. Am Mittwoch um 16.15 Uhr teilte Anita Schäfer mit, dass eine politische Ära endet. Die CDU-Politikerin will im kommenden Jahr nicht mehr für den Bundestag kandidieren.

Seit 1998 gehört Schäfer dem Bundestag an. Rückte sie zunächst über die CDU-Landesliste in das Parlament, gewann sie anschließend den Wahlkreis stets direkt – eine