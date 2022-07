Eine Passagiermaschine hat am Donnerstag 15 Tonnen Kerosin über der Westpfalz, dem östlichen Saarland und dem Hunsrück abgelassen. Das hat das Luftfahrtbundesamt am Montag mitgeteilt. Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung (DFS) und der Initiative Pro Pfälzerwald war die Maschine der Fluggesellschaft Etihad (Vereinigte Arabische Emirate) vom Typ Boeing 787-900 („Dreamliner“) mit bis zu 290 Passagieren auf dem Weg von New York nach Abu Dhabi, als der Pilot einen „medizinischen Notfall“ meldete. Sie wurde nach Frankfurt umgeleitet. Zuvor drehte sie eine große Schleife über der Pfalz und den Nachbarregionen und danach eine kleinere über dem Nordpfälzer Bergland. Dabei ließ der Pilot Kerosin ab, wohl um das Landegewicht zu reduzieren. Das sogenannte Fuel Dumping erfolgte laut DFS im Sinkflug ab einer Höhe von 31.000 Fuß (rund 9500 Meter) zwischen 11.41 Uhr und 11.56 Uhr. Zu der Zeit befand sich die Boeing kurz vor Kaiserslautern und folgte dann dem Verlauf der A6 Richtung Westen. Anfang Juni waren 22 Tonnen Kerosin über der Pfalz abgelassen worden, Mitte Mai 30 Tonnen und Anfang März 80 Tonnen.