Wegen technischer Probleme hat am Mittwoch ein Frachtflugzeug über dem Pfälzerwald und dem Saarland 80 Tonnen Kerosin abgelassen. Die Maschine befand sich nach Angaben des Luftfahrt-Bundesamts (LBA) in Braunschweig in einer Höhe von rund sechs Kilometern, als der Kapitän infolge der Probleme den sogenannten Treibstoffschnellablass („Fuel Dumping“) einleiten musste.

Kerosin in dieser Größenordnung wurde demnach bei einem solchen Manöver seit mehr als drei Jahren nicht mehr über Deutschland versprüht. Über der Pfalz wurde