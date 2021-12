Die hoch verschuldete Landeshauptstadt Mainz schwimmt plötzlich im Geld. Das liegt am großen geschäftlichen Erfolg des Impfstoffherstellers Biontech, der dort seinen Sitz hat. Wieso geht so etwas nicht auch in Ludwigshafen, wo das Stammwerk der BASF liegt, des größten Chemiekonzerns der Welt? Der üppige Geldregen in Mainz ruft bei manchen Lokalpolitikern in der Pfalz seltsame Vorstellungen über die Steuerkraft der eigenen Stadt hervor.

