Die BASF hat angekündigt, in den nächsten Tagen mit den Bauarbeiten für das medizinische Zentrum (Medical Center) am Standort Ludwigshafen zu beginnen. Das Center wird zwischen Tor 5 und Tor 11 gebaut. Zunächst soll nun der Asphalt abgetragen und der Untergrund vorbereitet werden, heißt es vom Chemiekonzern. Der Rohbau soll im ersten Quartal 2022 beendet werden, in Betrieb soll das Zentrum Mitte 2023 gehen. Das Medical Center soll nicht nur das in die Jahre gekommene Ambulanzgebäude ersetzen. Da es sich außerhalb des Werkszauns befindet, ist es – bis auf die BASF-Arbeits- und -Notfallmedizin – auch für Externe zugänglich. Einziehen sollen unter anderem Fachärzte, eine Apotheke, ein Physiotherapeut, ein Sanitätshaus und die Betriebskrankenkasse Pronova BKK.