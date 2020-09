(Aktualisiert: 14.15 Uhr)Die BASF wird nun doch kein neues Bürogebäude an Tor 2 als Ersatz für das vor mehr als fünf Jahren abgerissene Friedrich-Engelhorn-Hochhaus bauen. Das haben Standortleiter Michael Heinz und Werkleiter Uwe Liebelt am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz verkündet. Anfang des Jahres hieß es noch, dass Ende 2020 mit dem Bau des Bürogebäudes begonnen werden soll – es lagen auch schon Ergebnisse eines Architekturwettbewerbs vor. Der Abriss des Engelhorn-Hochhauses hatte in der Stadt Bedauern und Kritik hervorgerufen, da es als Wahrzeichen Ludwigshafens galt. In dem neuen Bürogebäude am Tor 2 sollte Raum für 200 Arbeitsplätze entstehen. Jetzt heißt es: Die Pläne werden nicht mehr weiterverfolgt. Dafür baut die BASF ein neues Medical Center. Es soll eine Größe von 11.500 Quadratmetern haben und zwischen den Toren 5 und 11 entstehen. Baubeginn soll Anfang 2021 sein. Bis Mitte 2023 soll das medizinische Zentrum fertig sein.

„Entwicklung zu mehr mobilem Arbeiten“

Die BASF-Vertreter erläuterten in der Pressekonferenz, dass alle Bauprojekte im Zuge der Corona-Krise neu bewertet worden seien. Michael Heinz: „Mobiles Arbeiten hatte schon aufgrund der schwierigen Verkehrssituation in Ludwigshafen an Bedeutung gewonnen. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Entwicklung hin zu mehr mobilem Arbeiten allerdings rasant an Fahrt aufgenommen. Der Bedarf an Bürofläche wird perspektivisch zurückgehen. Aus diesem Grund benötigen wir ein zusätzliches Bürogebäude, wie wir es an Tor 2 geplant hatten, nicht mehr.“ Schwerpunkt des geplanten medizinischen Zentrums soll die Arbeitsmedizin sein. Das Zentrum soll aber mit seinen Einrichtungen – geplant sind Facharzt- und Physio-Angebote sowie eine Apotheke – auch von den Bürgern genutzt werden können. Das Medical Center soll die 77 Jahre alte Ambulanz ersetzen, die räumlich an ihre Grenzen stoße.