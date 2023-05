Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„In wirtschaftlich schwierigen Zeiten müssen wir uns auf Investitionen konzentrieren, die den Standort voranbringen und das Geschäft stärken“, erklärte BASF-Vorstandsmitglied Michael Heinz am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. So verzichtet das Unternehmen auf einen Ersatzbau für das Engelhorn-Hochhaus. Dafür will die BASF bis Ende 2023 „einen zweistelligen Millionenbetrag“ in ein neues Medical Center investieren.

Der Bedarf an Bürofläche werde perspektivisch zurückgehen, sagte Heinz. Dies sei eine Erkenntnis aus der Corona-Pandemie. Deshalb sei es widersinnig, an Plänen